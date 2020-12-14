مصر تسجل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) ووفاة 22 حالة جديدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 121575 حالة من ضمنهم 104875 حالة تم شفاؤها، و 6920 حالة وفاة.