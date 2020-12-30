مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 54 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 135233 حالةً من ضمنهم 111040 حالة تم شفاؤها، و 7520 حالة وفاة.