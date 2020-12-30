فرنسا تسجل 11395 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت فرنسا اليوم عن تسجيل 11395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 2574041 حالة. وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت كذلك 468 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 64078 حالة.