الدنمارك تمدد العزل العام أسبوعين بعد تفشي إصابات كورونا
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الدنمارك تمدد العزل العام أسبوعين بعد تفشي إصابات كورونا

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العرب اليوم - الدنمارك تمدد العزل العام أسبوعين بعد تفشي إصابات كورونا

فيروس كورونا
كوبنهاجن ـ العرب اليوم

أعلنت الحكومة الدنماركية تمديد إجراءات العزل "الصارمة" لمدة أسبوعين حتى 17 من يناير المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد قفزة حادة في الإصابات الجديدة على مدار الشهرين الماضيين. وأشارت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن للصحفيين اليوم، إلى أن الوضع فيما يتعلق بمعدلات العدوى ودخول المرضى للمستشفيات والوفيات أخطر حتى من الربيع. وسجلت الدنمارك خلال الساعات الـ24 الماضية 2621 إصابة جديدة بالفيروس .

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الدنمارك تمدد العزل العام أسبوعين بعد تفشي إصابات كورونا الدنمارك تمدد العزل العام أسبوعين بعد تفشي إصابات كورونا



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