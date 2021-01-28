كوريا الجنوبية تسجّل 497 إصابة جديد بفيروس كورونا

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19, و8 حالات وفاة. وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 76,926, فيما بلغ مجموع الوفيات 1,386.