كوريا الجنوبية تسجّل 497 إصابة جديد بفيروس كورونا
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كوريا الجنوبية تسجّل 497 إصابة جديد بفيروس كورونا

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العرب اليوم - كوريا الجنوبية تسجّل 497 إصابة جديد بفيروس كورونا

فيروس كورونا
سيول ـ العرب اليوم

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19, و8 حالات وفاة. وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 76,926, فيما بلغ مجموع الوفيات 1,386.

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كوريا الجنوبية تسجّل 497 إصابة جديد بفيروس كورونا كوريا الجنوبية تسجّل 497 إصابة جديد بفيروس كورونا



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