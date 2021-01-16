تونس تسجل 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 50 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 175,065 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5528 حالةً.