أعلنت شركة "فايزر" الأميركية للأدوية أنها تتوقع إنتاج نحو ملياري جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نطاق عالمي في عام 2021.وأكدت الشركة أيضا توفر الجرعات الثانية لكل عملية تطعيم للمواطنين الأميركيين، مضيفة أنها لا تتوقع أي مشاكل في التوريدات.وقالت المتحدثة باسم "فايزر" يوم الجمعة، إن الشركة قامت بإيصال أكثر من 15 مليون جرعة إلى مختلف الوجهات في الولايات المتحدة.وأضافت أن السلطات الصحية الأميركية قد طلبت منها البدء بتوزيع الجرعات الثانية.