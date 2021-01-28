البرازيل تسجّل 63520 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية, 63520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1283 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و 996876 إصابة, ووفاة 220161​​​.