تلقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الجرعة الثانية من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا.وقال ويدودو بعد تلقيه جرعة اللقاح في القصر الرئاسي مع عدد من المسؤولين "بعد التطعيم الأول في 13 يناير، حصلت اليوم على الجرعة الثانية من اللقاح، وعلى غرار الأولى لم أشعر بأي شيء، ليس سوى بعض الألم في العضلات بعد ساعتين، وأستطيع الانخراط في الأنشطة العادية".