مصر تسجل 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 56 حالة جديدة , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 156397 إصابة وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 122993 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 8583 حالة وفاة.

