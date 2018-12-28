الفوائد والاستعمالات الطبية لبذور نبات الكراوية

تخفيض ضغط الدم ومعالجة الدوار والغثيان الاستعمالات الطبيعة للكراوية كثيرا ما يتم وصف الكراوية كعلاج طبيعي للعديد من المشكلات الصحية من أهمها:

الإمساك

حرقة المعدة

ألام الحيض

الغثيان

اضطرابات المعدة

كما أن الكراوية هي أيضا بمثابة طارد للريح، من خلال منع تكوين الغازات داخل الجهاز الهضمي. ومن خلال ذلك، تمنع الكراوية انتفاخات المعدة أثناء تناول الطعام أو بعده.

ولاستخدام الكراوية بغرض منع انتفاخات المعدة، ينصح بتناول خليط من زيت الكراوية مع زيت النعناع.

الفوائد الصحية لبذور الكراوية

حتى الأن، القليل من الدراسات العلمية فقط قد اختبر التأثيرات الصحية للكراوية. وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض الأبحاث الأولية أشارت إلى أن الكراوية لديها العديد من الفوائد الصحية من أهمها:

1-علاج عسر الهضم

خليط زيت الكراوية مع زيت النعناع يساعد على علاج عسر الهضم بشكل فعال، وفقا لدراسة نشرت في The German Journal Drug Research عام 1999. فقد أجريت الدراسة على 120 مريضا ممن يعانون من عسر الهضم بشكل دائم، وقد تناولت مجموعة منهم خليط زيت النعناع مع زيت الكراوية. أما المجموعة الأخرى فقد تناولت الـ cisapride (دواء يستخدم لعلاج عسر الهضم وحرقة المعدة) يوميا لمدة 4 أسابيع. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن كلا من المعالجتين كانت فعالة للتخفيف من أثار عسر الهضم.

ولا بد من الأخذ في الاعتبار بأن استعمال زيت الكراوية منفردًا قد لا يكون له تأثير لعلاج عسر الهضم.

2-لمرضى السكري

الدراسات الأولية قد أظهرت أن مستخلصات الكراوية الطبيعية تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. بالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت دراسة أخرى بأن الكراوية تساعد على خفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ، كما تساعد أيضا على خسارة الوزن.

ويعتبر استعمال الكراوية أمن تماما عند استخدامها كمنكه للطعام. ومع ذلك، فيمكن لمرضى السكري استعمال الكراوية في كميات كبيرة لخفض مستويات السكر في الدم. لكن ينصح بتجنب تناول الكراوية لمدة أسبوعين قبل إجراء العمليات الجراحية.

وينصح أيضا بتجنب استعمال زيت الكراوية خلال فترة الحمل أو الرضاعة.

على الرغم من أنه قد لا يكون استعمال المكملات الغذائية من الكراوية مثبتا علميا، إلا أنه يمكن إضافة بذور الكراوية للنظام الغذائي الخاص ما قد يعزز بعض الفوائد الصحية.

اخيرا، ينصح قبل تناول المكملات الغذائية من الكراوية استشارة الطبيب المختص. فقد يتداخل التأثير الطبي لها مع تأثير العلاجات أو الأدوية المتبعة.

دراسات العلماء

أثبتت دراسة أجريت في جامعة في شنغهاي عام 2009 بأن زهرة الغردينيا تعالج حالات الإكتئاب. بالإضافة إلى ذلك، قام علماء في جامعة هارفرد للطب بإختبار الغردينيا للتأكد من قدرتها على معالجة داء السكري وتبين لهم بأنها تحتوي على مادة توقف عمل الإنزيم الذي يزيد من إحتمال الإصابة بداء السكري.

سكان المحيط الهادئ

يقوم سكان المحيط الهادئ بصناعة مرهم من زهرة الغردينيا يساعد على شفاء الجروح بسرعة كما يعالج آلام العضلات وغيرها من آلام الجسم. وعلاوة على ذلك، يساعد مرهم الغردينيا على الشفاء من داء الأكزيما ومن الطفح الجلدي.

للغردينيا فوائد عديدة ومختلفة، فكل ما فيها يدعو للأمل والتفاؤل. ولكن ننصحك بعدم استخدامها في حال الإصابة بإسهال أو انعدام الشهية الناتج عن الزكام. لذا احرصي دائماً على استشارة الطبيب قبل إستخدام أي نوع من الأعشاب حتى تتأكدي من أنه سيكون مفيداً ولن يكون له أي ردة فعل عكسية.

وصفة مريحة للأعصاب

ومن أجل تحضير خلطة جمالية مميزة والحصول على حمام مريح للأعصاب، يمكنك مزج أربع قطرات زيت الغردينيا مع أربع قطرات من زيت البرتقال ومن ثم قومي بخلط المكونات جيداً ووضع الخليط في حوض الإستحمام وعندها ستشعرين بالراحة والإسترخاء.