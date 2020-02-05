الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 490 شخصًا

أعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 490 شخصا بنهاية الرابع من فبراير، بعد تأكيد وفاة 65 مريضا في مقاطعة هوبيه مركز انتشار الوباء.

وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني تأكيد 3,156 إصابة جديدة في مقاطعة هوبيه مما يرفع عدد المصابين في المقاطعة فقط إلى نحو 16,678 شخصا، كما بلغ عدد الحالات المؤكدة للمصابين بالفيروس داخل الأراضي الصينية 24,300 شخصا. وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تسيير مزيد من الرحلات لإجلاء رعاياها المتواجدين في مقاطعة ووهان بدءا من يوم غد الخميس. وحثت بريطانيا جميع مواطنيها في الصين على المغادرة بسبب تفشي الفيروس، حيث أصبحت بلجيكا أحدث دولة تعلن عن حالة إصابة مؤكدة.

قالت وزارة الخارجية البريطانية في تحذير سفر محدث إن خيارات شركات الطيران التجارية لا تزال متاحة في جميع أنحاء الصين، باستثناء مقاطعة هوبيه، بؤرة اندلاع المرض الذي يشمل مدينة ووهان التي تضررت بشدة. أشارت الحكومة البريطانية إلى أنها لا تزال تحاول إجلاء المواطنين البريطانيين ، حيث يوجد نحو 50 مليون شخص تحت قيود سفر. من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن حكومة المملكة المتحدة تنصح الآن المواطنين "في الصين بمغادرة البلاد إن أمكن، لتقليل مخاطر تعرضهم للفيروس".

أصدرت فرنسا أيضًا تحذيرا من أي سفر غير ضروري إلى الصين وتقترح عودة المواطنين الفرنسيين من الصين. في غضون ذلك، أعلنت بلجيكا أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي لأحد المواطنين التسعة الذين أعيدوا من ووهان في عطلة نهاية الأسبوع. قالت وزارة الصحة إن الشخص بصحة جيدة ولم يظهر عليه أي أعراض للمرض. تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى خاص لمزيد من الرعاية بينما بقي الآخرون تحت الملاحظة.