كوريا الجنوبية تسجل 1,078 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 1,078 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالأمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 45,442. كما تم تسجيل 12 حالة وفاة إضافية من فيروس كورونا في البلاد ليبلغ إجمالي الوفيات 612 وفاة