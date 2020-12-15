كوريا الجنوبية تسجل 880 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، مما يرفع الإجمالي إلى 44,364. كما جرى تسجيل 13 حالة وفاة إضافية من الفيروس في كوريا الجنوبية ليبلغ إجمالي الوفيات 600 وفاة.