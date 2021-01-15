انهيار النظام الصحي بمدينة ماناوس البرازيلية في مواجهة كورونا

أعلن وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو أن نظام المستشفيات في مدينة ماناوس في الأمازون ينهار بسبب موجة ثانية من (كوفيد – 19)، وأن الأوكسجين ينفد من المؤسسات الصحية هناك.وقال بازويليو أثناء حديثه عبر الإنترنت مع الرئيس جايير بولسونارو، إن "مستشفيات المدينة تفتقر إلى الأطقم الطبية مع تزايد الوفيات مرة أخرى".وأضاف: "ناشدت ولاية الأمازون الولايات المتحدة إرسال طائرة نقل عسكرية مزودة بأسطوانات الأوكسجين بسبب النقص الواضح في كمياته لدى مستشفيات الولاية".وأعلنت البرازيل عن تسجيل أكثر من 8 ملايين و270 ألف إصابة بكورونا لتحتل المركز الثالث عالميا بالإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والمركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من ناحية الوفيات حيث سجلت أكثر من 206 آلاف وفاة.