إصابة وزير الصحة في البرازيل بكورونا

قالت وزارة الصحة في البرازيل يوم الأربعاء، إن الفحوصات أثبتت إصابة وزير الصحة إدواردو بازويلو بـ"كوفيد-19".وبازويلو هو ثالث وزير يتولى حقيبة الصحة في البرازيل منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، تسجيلها 23227 إصابة و661 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين.وأفادت بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23227، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 5.3 مليون حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 661 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 154837 حالة.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.