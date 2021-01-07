مصر تسجل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا و57 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 57 حالة جديدة. وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم بخروج 561 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 115975 حالة حتى اليوم. وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 145590 حالة من ضمنهم 115975 حالة تم شفاؤها، و 7975 حالة وفاة.