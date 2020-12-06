موريتانيا تسجل أكثر من 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 9 آلاف و 359 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 184 حالة.