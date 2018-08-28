تطوير اختبار للمخاط يساعد الأطباء على علاج إلتهاب الجيوب الأنفية

توصل باحثون أمريكيون إلى أن المخاط الأنفى يمكن أن يقدم أدلة مهمة حول إلتهاب الجيوب الأنفية المزمن.
وقال الباحثون إن تحليل المخاط المتواجد في أنف المريض يكشف عن التهاب الجيوب الأنفية المزمن، ويمكن أن يساعد الأطباء في تحديد ما إذا كانت الجراحة أو الخيار الدوائي الأفضل لعلاج هذا المريض.
وفي هذه الدراسة، قام باحثون من جامعة "فاندربيلت" فى مدينة " ناشفيل"الأمريكية، بجمع وتحليل عينات من مخاط أنفي من مرضى التهاب الجيوب الأنفية المزمن، وتم تحليل المخاط لوجود بروتينات "للسيتوكينات"، وهي بروتينات تمكن الخلايا من التواصل بعضها البعض، واستناداً إلى نتائج السيتوكينات، صنف الباحثون المرضى في ست مجموعات مختلفة.
وقال الدكتور"جوستين تيرنر"، أستاذ جراحة الرأس والحنجرة في جامعة"فاندربيلت":" عندما نحلل النتائج المتوصل إليها بعد العملية الجراحية لهؤلاء المرضى، والتي نقيمها من خلال مقياس جودة الحياة الذي يقيم أعباء الأعراض المرضية على المريض، نجد أنه في عام واحد من المتابعة، شعر بعض المرضى بتحسن ملموس في حين البعض الآخر لم يشعروا بتحسن يذكر".
GMT 01:10 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسالاعتناء بالأحفاد يساعد كبار السن على التمتع بصحة أفضل
تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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