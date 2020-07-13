الأرجنتين تجتاز عتبة الـ 100 ألف إصابة بفيروس كورونا
آخر تحديث GMT04:20:28
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

الأرجنتين تجتاز عتبة الـ 100 ألف إصابة بفيروس كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - الأرجنتين تجتاز عتبة الـ 100 ألف إصابة بفيروس كورونا

مصابين بفيروس "كورونا"
بوينس أيريس - العرب اليوم

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين 100 ألف حالة، حسبما أفادت وزارة الصحة الوطنية، الأحد. وكشفت الوزارة، في بيان، أن "2657 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها اليوم، وأن إجمالي عدد المصابين هو 100166". وذكر البيان أن 735 حالة تتلقى العلاج في وحدات العناية المركزة، أما حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا فبلغت 1845 حالة.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأرجنتين تجتاز عتبة الـ 100 ألف إصابة بفيروس كورونا الأرجنتين تجتاز عتبة الـ 100 ألف إصابة بفيروس كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 23:23 2020 الجمعة ,03 تموز / يوليو

تفاقم إصابات كورونا في ولاية تكساس الأميركية
العرب اليوم - تفاقم إصابات كورونا في ولاية تكساس الأميركية

GMT 21:38 2020 السبت ,27 حزيران / يونيو

الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 128 ألف حالة
العرب اليوم - الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 128 ألف حالة

GMT 19:22 2020 السبت ,27 حزيران / يونيو

مصر تسجل 88 وفاة و1168 إصابة جديدة بكورونا
العرب اليوم - مصر تسجل 88 وفاة و1168 إصابة جديدة بكورونا

GMT 18:19 2020 السبت ,27 حزيران / يونيو

استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني بين الفلسطينيين
العرب اليوم - استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني بين الفلسطينيين

GMT 16:23 2020 السبت ,27 حزيران / يونيو

ولاية فلوريدا الأميركية تسجل رقما قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا
العرب اليوم - ولاية فلوريدا الأميركية تسجل رقما قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اختارت إكسسوارات تزيّن بها "اللوك" مثل الأقراط الدائرية

إليك أساليب تنسيق موديلات " السروال "على طريقة ليتيزيا

مدريد ـ العرب اليوم

أسلوب إطلالات ملكة إسبانيا ليتيزيا يميّزها عن باقي الملكات والأميرات، إذ تتألق دائماً بأزياء بسيطة من حيث التصميم بعيداً عن المبالغة في اللوك والأكسسوارات مع محافظتها في الوقت نفسه على عنصر الأناقة والرقيّ، وفي أحدث لملكة إسبانيا، بدت أنيقة كعادتها، وقد تألقت هذه المرة بتوب مونوكروم مع سروال بقصة كلاسيكية أنيقة، حيث واصل ملك وملكة إسبانيا جولتهما في عدد من مناطق أراغون، بهدف دعم انتعاش النشاط الاجتماعي والاقتصادي بعد الإغلاق القسري بسبب جائحة COVID-19. وفي تفاصيل إطلالة الملكة ليتيزيا، فقد إختارت توب من ماركة ماسيمو دوتي Massimo Dutti، بلون بيج حيادي، يبلغ ثمنها £59.95 تميّزت بياقتها الدائرية وأكمامها المنفوخة عند الأكتاف مع قصة الكسرات، والتي منحت لمسة من الأناقة لهذا اللوك. قصة الأكمام هذه من أجمل صيحات هذا الصيف، وقد إعتمدها ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:53 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

اكتشفي موديلات الفساتين "المشجرة" المستوحاة من النجمات
العرب اليوم - اكتشفي موديلات الفساتين "المشجرة" المستوحاة من النجمات

GMT 01:59 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

اكتشف معالم الطبيعة في "تبوك" السعودية واحظى بعطلة رائعة
العرب اليوم - اكتشف معالم الطبيعة في "تبوك" السعودية واحظى بعطلة رائعة

GMT 01:07 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

أفكار مفيدة للتخزين في غرف الأطفال تعرفي عليها
العرب اليوم - أفكار مفيدة للتخزين في غرف الأطفال تعرفي عليها

GMT 02:56 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

نائبة ديمقراطية تشكّك في آداء بايدن وتحذر أن ترامب قد يفعلها
العرب اليوم - نائبة ديمقراطية تشكّك في آداء بايدن وتحذر أن ترامب قد يفعلها

GMT 01:01 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

"ساعة اليد" تُشعل المنافسة بين فجر السعيد وحليمة بولند والجمهور يحسم النتيجة
العرب اليوم - "ساعة اليد" تُشعل المنافسة بين فجر السعيد وحليمة بولند والجمهور يحسم النتيجة

GMT 06:10 2020 الأحد ,12 تموز / يوليو

بعض النصائح التي تساعدكِ على التألق بالجينز الواسع في العيد
العرب اليوم - بعض النصائح التي تساعدكِ على التألق بالجينز الواسع في العيد

GMT 00:30 2020 الأحد ,12 تموز / يوليو

طيران الإمارات تعتزم تسريح 9000 موظف بسبب وباء "كورونا"
العرب اليوم - طيران الإمارات تعتزم تسريح 9000 موظف بسبب وباء "كورونا"

GMT 01:45 2020 الأحد ,12 تموز / يوليو

تقرير يرصد أبرز 5 أفكار ونصائح في تأثيث منزل زوجية سعيد
العرب اليوم - تقرير يرصد أبرز 5 أفكار ونصائح في تأثيث منزل زوجية سعيد

GMT 11:20 2020 الأحد ,12 تموز / يوليو

العراق يسيطر على منفذين حدوديين مع إيران ويُشدّد أمن الحدود
العرب اليوم - العراق يسيطر على منفذين حدوديين مع إيران ويُشدّد أمن الحدود

GMT 04:42 2020 الأحد ,12 تموز / يوليو

الإعلامية السعودية غادة مصلي تحتفل بعقد قرانها في حفل عائلي
العرب اليوم - الإعلامية السعودية غادة مصلي تحتفل بعقد قرانها في حفل عائلي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 04:12 2020 الأحد ,12 تموز / يوليو

سر غامض أخفته خادمة “رجاء الجداوي” لسنوات طويل على الجميع
العرب اليوم - سر غامض أخفته خادمة “رجاء الجداوي” لسنوات طويل على الجميع

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 02:17 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

"النقد السعودي" تؤكد التوقعات لانكماش الاقتصاد غير جيدة
العرب اليوم - "النقد السعودي" تؤكد التوقعات لانكماش الاقتصاد غير جيدة

GMT 11:15 2020 الإثنين ,22 حزيران / يونيو

البحوث الفلكية المصرية" القرن الـ21 سيشهد 224 كسوفا شمسيا"
العرب اليوم - البحوث الفلكية المصرية" القرن الـ21 سيشهد 224 كسوفا شمسيا"

GMT 21:41 2020 الأحد ,21 حزيران / يونيو

دبي تدشن أول تلفزيون محلي بمواصفات ذكية وسعر تنافسي
العرب اليوم - دبي تدشن أول تلفزيون محلي بمواصفات ذكية وسعر تنافسي

GMT 20:59 2020 الأحد ,21 حزيران / يونيو

شركة "أبل" تبدأ في تصميم نظارات جديدة بذكاء اصطناعي
العرب اليوم - شركة "أبل" تبدأ في تصميم نظارات جديدة بذكاء اصطناعي

GMT 17:14 2020 السبت ,11 تموز / يوليو

زوج ينشر صور زوجته بملابس المنزل لينتقم منها ورضوى الشربيني تعلّق
العرب اليوم - زوج ينشر صور زوجته بملابس المنزل لينتقم منها ورضوى الشربيني تعلّق

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 03:13 2019 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز
العرب اليوم - مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز

GMT 14:32 2020 الثلاثاء ,07 تموز / يوليو

تقرير يكشف طريقة فتح المواقع المحجوبة بدون استخدام برامج أو VPN
العرب اليوم - تقرير يكشف طريقة فتح المواقع المحجوبة بدون استخدام برامج أو VPN

GMT 03:14 2020 الخميس ,21 أيار / مايو

شيماء سبت تفتح النار على رامز جلال بعد مقلب محيي إسماعيل
العرب اليوم - شيماء سبت تفتح النار على رامز جلال بعد مقلب محيي إسماعيل

GMT 02:06 2016 الجمعة ,03 حزيران / يونيو

سميرة شاهبندر المرأة التي بكى صدام حسين أمامها
العرب اليوم - سميرة شاهبندر المرأة التي بكى صدام حسين أمامها

GMT 12:42 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

الأسرار الخفية ورا كل برج "الأسد" يتميز بحب التملك و"الدلو" سريع الانفعال
العرب اليوم - الأسرار الخفية ورا كل برج "الأسد" يتميز بحب التملك و"الدلو" سريع الانفعال

GMT 09:19 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

خبير اقتصادي يتوقع هبوط أسواق المال 40% خلال 2021
العرب اليوم - خبير اقتصادي يتوقع هبوط أسواق المال 40% خلال 2021

GMT 14:21 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تحقق الأمنيات تصاعديًا كلما اقتربت من القسم الأخير من الشهر
العرب اليوم - تحقق الأمنيات تصاعديًا كلما اقتربت من القسم الأخير من الشهر

GMT 07:14 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيو

أجمل ديكورات غرف نوم أطفال البسيطة من انستغرام
العرب اليوم - أجمل ديكورات غرف نوم أطفال البسيطة من انستغرام

GMT 06:54 2013 الأربعاء ,15 أيار / مايو

فوائد نبات الخرفيش
العرب اليوم - فوائد نبات الخرفيش

GMT 06:10 2016 الإثنين ,01 آب / أغسطس

تعرف على عيوب وميزات سيارة "تيغوان"من "فولكس فاغن"
العرب اليوم - تعرف على عيوب وميزات سيارة "تيغوان"من "فولكس فاغن"

GMT 21:40 2015 الجمعة ,29 أيار / مايو

مذيع مصري يلطم على الهواء مباشرة تعليقًا على شبكة تبادل زوجات
العرب اليوم - مذيع مصري يلطم على الهواء مباشرة تعليقًا على شبكة تبادل زوجات

GMT 20:01 2019 الأحد ,29 كانون الأول / ديسمبر

فساتين ملوّنة للمحجبات تمنحكِ إطلالة أنيقة وجذابة
العرب اليوم - فساتين ملوّنة للمحجبات تمنحكِ إطلالة أنيقة وجذابة

GMT 09:56 2014 الجمعة ,14 شباط / فبراير

النجم الأميركي أيزيا واشنطن ومونيك.في فيلم الدراما "نحن عائلة"
العرب اليوم - النجم الأميركي أيزيا واشنطن ومونيك.في فيلم الدراما "نحن عائلة"

GMT 06:16 2020 الإثنين ,09 آذار/ مارس

أحدث تسريحات غرف نوم كلاسيك ونصائح لاختيار الألوان
العرب اليوم - أحدث تسريحات غرف نوم كلاسيك ونصائح لاختيار الألوان

GMT 06:01 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

كيا كوريس 2019 الشكل الجديد ترصد لأول مرة أثناء اختبارها
العرب اليوم - كيا كوريس 2019 الشكل الجديد ترصد لأول مرة أثناء اختبارها

GMT 10:27 2015 الإثنين ,11 أيار / مايو

رشا الخطيب مستمرة مع "المستقبل" بعد لجوئها إلى"صوت لبنان"
العرب اليوم - رشا الخطيب مستمرة مع "المستقبل" بعد لجوئها إلى"صوت لبنان"

GMT 05:17 2015 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة في الصويرة تجذب السياح
العرب اليوم - المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة في الصويرة تجذب السياح

GMT 09:38 2019 الخميس ,10 كانون الثاني / يناير

أول "رجل حامل" في بريطانيا يكشف خفايا تجربته لإنجاب طفلته
العرب اليوم - أول "رجل حامل" في بريطانيا يكشف خفايا تجربته لإنجاب طفلته

GMT 08:50 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

حقيقة الصورة المُذهلة للطائرة الإماراتية "المُرصّعة بالألماس"
العرب اليوم - حقيقة الصورة المُذهلة للطائرة الإماراتية "المُرصّعة بالألماس"

GMT 14:22 2018 الأربعاء ,04 إبريل / نيسان

الطراز الكلاسيكي الفرنسي الأفضل عالميًا في تصميم الديكور الداخلي
العرب اليوم - الطراز الكلاسيكي الفرنسي الأفضل عالميًا في تصميم الديكور الداخلي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab