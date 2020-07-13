الأرجنتين تجتاز عتبة الـ 100 ألف إصابة بفيروس كورونا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين 100 ألف حالة، حسبما أفادت وزارة الصحة الوطنية، الأحد. وكشفت الوزارة، في بيان، أن "2657 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها اليوم، وأن إجمالي عدد المصابين هو 100166". وذكر البيان أن 735 حالة تتلقى العلاج في وحدات العناية المركزة، أما حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا فبلغت 1845 حالة.