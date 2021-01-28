مصر تسجّل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية, 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و48 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم, إلى خروج 530 متعافيًا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127963 حتى اليوم. وبينت أن إجمالي عدد المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 163761 من ضمنهم 127963 حالة جرى شفاؤها ووفاة 9115.