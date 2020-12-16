البرازيل تسجل 42889 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 964 وفاة جديدة بفيروس كورونا و42889 إصابة مؤكدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجل البلد في المجمل 182799 وفاة، وستة ملايين و970 ألفا و34 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.