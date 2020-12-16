مصر تسجل 523 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر 523 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) و 23 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيانه اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر بلغ 122609 حالة من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، فيما بلغ عدد الوفيات 6966 حالة.