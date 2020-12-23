مصر تسجل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 37 حالة جديدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 127061 حالة من ضمنهم 107563 حالة تم شفاؤها، و 7167 حالة وفاة.