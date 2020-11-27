خبيرة روسية تكشف فوائد الزيوت العطرية لتقوية جهاز المناعة

كشفت خبيرة العلاج بالزيوت العطرية آنا سيمينوفا، عن مجموعة من الزيوت التي تساهم في تقوية جهاز المناعة وتحمي من الإصابة بالأمراض المختلفة.ووفقا لسيمينوفا، إن تعطير المنزل بأحد الزيوت الآتية وهي: زيت شجرة الشاي، والأوكالبتوس، وزيت الليمون، والصنوبر، والتنوب، ورافينسارا، واللافندر، والزعتر وزيوت الأوريغانو، بشكل يومي يمنع انتشار الفيروسات ويحمي من الإصابة بالعدوى الموسمية.

وأوضحت سيمينوفا أن مركب "تيربينين- 4 – أول"، الذي تم اكتشافه منذ عدة سنوات في تكوين الزيوت الأساسية، مسؤول عن الخصائص المضادة للفيروسات والبكتيريا، مشيرة إلى أن المركب موجود بشكل أساسي في زيت شجرة الشاي والأوكالبتوس والمردقوش والأوريغانو والرافينسارا والخزامى والزعتر.وفي المقابل لفتت الخبيرة إلى أن تأثير هذا المكون المضاد للفيروسات على فيروس كورونا لم يثبت بعد، ومع ذلك، تزداد احتمالية عدم إصابة الشخص بعدوى فيروس كورونا عند استخدام الزيوت العطرية.