هيئة الدواء البريطانية لا يجب إعطاء جرعة ثانية لمن عانى من حساسية مفرطة بعد الجرعة الأولى
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هيئة الدواء البريطانية لا يجب إعطاء جرعة ثانية لمن عانى من حساسية مفرطة بعد الجرعة الأولى

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العرب اليوم - هيئة الدواء البريطانية لا يجب إعطاء جرعة ثانية لمن عانى من حساسية مفرطة بعد الجرعة الأولى

لقاح فيروس كورونا
واشنطن _ العرب اليوم

هيئة الدواء البريطانية لا يجب إعطاء جرعة ثانية لمن عانى من حساسية مفرطة بعد الجرعة الأولى

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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هيئة الدواء البريطانية لا يجب إعطاء جرعة ثانية لمن عانى من حساسية مفرطة بعد الجرعة الأولى هيئة الدواء البريطانية لا يجب إعطاء جرعة ثانية لمن عانى من حساسية مفرطة بعد الجرعة الأولى



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