المغرب يسجل 8 وفيات و365 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 8 وفيات و365 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8850، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 498197.وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 484921، بعد شفاء 128 مصابا.وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 7 وفيات و575 إصابة بالفيروس.