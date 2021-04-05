مصر تسجل 40 وفاة و709 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 40 وفاة و709 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 12163، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 204965.وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 39 وفاة و710 إصابات بالفيروس.