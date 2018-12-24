دراسة تثبت أن عسل النحل مطهر ومدمر للبكتيريا

يشتهر عسل النحل الطبيعي بفوائده المذهلة في مقاومة الأمراض ومنح الطاقة لجسم الإنسان ويحتوي علي العديد من الفيتامينات التي يحتاجها أجسامنا لذلك تنصح الباحثة الأمريكية سوزانا مسشفيتز في جامعة سالف ريجينا دى نيويورت بنيويورك بتناول ملعقة عسل النحل في الصباح يوميا، لاحتوائها على مركبات/البوليفينول/ الطبيعية المضادة للأكسدة التي من شأنها العمل علىى إضعاف البكتيريا المسببة للأمراض، فضلا تركيزاته المرتفعة من السكر تسهم في تدمر الخلايا البكتيرية لامتصاصه للمياه.

ويعتبر العسل خير علاج لالتهاب الحلق ، حيث يمنع الميكروبات من الوصول إلى المنطقة المخاطية و يضعفها، فهو سلاح فعال ضد السعال وهو غنى بالماء المحمل بالأكسجين ومطهر مانع للعفونة، ويفضل عسل الزعتر والخلجان.

كما يفضل عدم استخدام العسل الصناعي الذي يتم تسخينه، مع التأكد من مصدر العسل، لأنه في بعض الأحيان يتم غشه بإضافة البيض والدقيق !.