البرازيل تسجل 43900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت إن البرازيل سجلت 43900 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و 686 حالة وفاة جراء كوفيد -19. وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و781799 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 179765 .