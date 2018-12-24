تمثل الأحماض الدهنية أوميجا 3 كل أنواع الفوائد الصحية القوية لصحة جسمك ودماغك، ووفقا لموقع"authoritynutrition" فهناك عدد من الفوائد المذهلة للأوميجا 3 أهمها:

1- محاربة الاكتئاب والقلق

الاكتئاب هو واحد من الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعا فى العالم، وتشمل الأعراض الحزن والخمول وفقدان عام للاهتمام فى الحياة، ووجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون أوميجا 3 بانتظام أقل عرضة للاكتئاب.

2- تحسين صحة العين

يدخل مكون من مكونات الأوميجا 3، بشكل رئيسى فى تكوين فى الدماغ وشبكية العين، وعندما لا تحصل على ما يكفى منه قد تحدث مشاكل فى الرؤية.

3- تعزيز صحة الدماغ أثناء الحمل

الحصول على ما يكفى من أوميجا 3 أثناء الحمل قد ارتبط مع العديد من الفوائد للطفل، بما فى ذلك:

الذكاء العالي.

تحسين التواصل والمهارات الاجتماعية.

مشاكل سلوكية أقل.

انخفاض خطر التأخر فى النمو.

انخفاض خطر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد والشلل الدماغي.

4- تقليل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال

أوميجا 3 يمكن أن تقلل من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال، كما أنها تحسن الانتباه وتقليل فرط النشاط، الاندفاع والعدوان.

وقد وجدت العديد من الدراسات أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم مستويات دم أقل من الأحماض الدهنية أوميجا 3، بالمقارنة مع أقرانهم الأصحاء.

5- تقليل أعراض متلازمة التمثيل الغذائي

الأحماض الدهنية أوميجا 3 يمكن أن تقلل من مقاومة الإنسولين والالتهاب، وتحسين عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائى.