حشوات الأسنان الكثيرة تتلف الدماغ والقلب والكليتين

حشو الأسنان إحدى وسائل طبيب الأسنان التى يستخدمها للعلاج، خاصة إذا كان الأسنان حدث بها تجاويف نتيجة التسوس، ولكن كثرة إجرائه يسبب الكثير من الأضرار الصحية التى نتعرف عليها فى السطور القادمة.
وأوضح الدكتور مصطفى شبل، اخصائى طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الإسكندرية، أن تنظيف الأسنان يوميا من خلال آلية فرشاة الأسنان والخيط الطبى بانتظام يحافظ عليها من أغلب المشاكل التى يمكن أن تظهر على الأسنان خاصة التسوس، الذى يؤدى عدم علاجه إلى خلع الأسنان إذا وصل التسوس لمراحل العصب.
وأضاف طبيب الأسنان أن بعض الدراسات الحديثة أوضحت أن كثرة الحشوات بالأسنان خاصة حشوات الأملجم " الفضية" تحتوى على الكثير من مادة الزئبق، بالإضافة إلى معادن أخرى قد تؤثر على مخ وقلب والكلى الخاصة بالشخص.
وأستكمل الطبيب أن الحال بالطبع لا يطبق على حشو واحد فقط على الأسنان، ولكن إذا زاد المعدل بشكل مبالغ فيه فى معظم الأسنان أو الضروس ، حيث وجد الباحثون أن هناك أنواعا محددة من الزئبق توجد بها زيادة كبيرة في زئبق الميثيل، وهو الشكل الأكثر سمية والمتعلق بحشوات الأسنان.
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