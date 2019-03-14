طبيبة تدعو الناس إلى ممارسة تثير الاشمئزاز
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طبيبة تدعو الناس إلى ممارسة تثير الاشمئزاز

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العرب اليوم - طبيبة تدعو الناس إلى ممارسة تثير الاشمئزاز

الجراثيم
واشنطن - العرب اليوم

كشفت الأبحاث أن تعريض الجسم لمجموعة من الجراثيم يمكن أن يساعد في تعزيز دفاعاته الطبيعية، وجعل الناس أكثر مرونة في مواجهة العدوى والحساسية.

صحة عاجل
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طبيبة تدعو الناس إلى ممارسة تثير الاشمئزاز طبيبة تدعو الناس إلى ممارسة تثير الاشمئزاز



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طبيبة تدعو الناس إلى ممارسة تثير الاشمئزاز طبيبة تدعو الناس إلى ممارسة تثير الاشمئزاز



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خلال ظهورها في العرض الأول لفيلم "دامبو"

أنجلينا جولي تكشّف عن وشمها في فستان مكشوف الظهر

لوس أنجلوس ـ رولا عيسى

عبرت النجمة أنجلينا جولي، عن مدى حبها لجسدها، حيث وضعت عليه على الأقل 20 وشمًا، وقد كشّفت عن مجموعة مختارة من الوشم في فستان باللون الكريمي، مكشوف الظهر في العرض الأول لـ"ديمبو"، في مسرح آل كابتان، في لوس أنجلوس، الاثنين، وبدت النجمة، 43 عامًا، متألقة على السجادة الحمراء بجانب 4 من أطفالها البالغ عددهم 6. وتشمل تصميمات أنجلينا، اقتباس تينيسي ويليامز، وصلاة بوذية، وإحداثيات جغرافية حول مكان ميلاد أطفالها، وقد وشمت أكبر 3 وشوم على ظهرها في عام 2016، حيث تعويذة بوذية قديمة أسفل كتفها الأيمن، ومعبد بوذي في وسط ظهرها، وتصميم الشبكة المعروفة باسم يانترا، ويعتقد أن يجلب الحظ السعيد، تحتها صورة لنمر بنجالي كبير وشمتها في عام 2004 للاحتفال بجنسيتها الكمبودية. وحصلت على وشم في بانكوك، والذي صنع على الطراز التايلاندي التقليدي بإبرة يدوية، وباركه فنان الوشم، الذي ردد

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