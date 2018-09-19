تطوير اختبار دم للتنبؤ بالإصابة بسرطان الكلى

تمكن فريق من العلماء الأمريكيين من تطوير اختبار للدم يمكنه التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان الكلى والبقاء على قيد الحياة، قبل ظهور أعراض المرض بأكثر من 5 سنوات من تشخيصه.
وكشف الباحثون عن قدرة اختبار الدم المطور على اكتشاف جزىء ( 1-KIM)، والذى يظهر فى البول والدم ويشير إلى فرص الإصابة بسرطان الكلى، وهو موجود بصفة عامة فى مستويات منخفضة لدى الأصحاء.
وفى الدراسة الحديثة، اكتشف الباحثون فى مستشفى "بريجام" بالولايات المتحدة، ما إذا كان الاختبار يمكنه الكشف عن التركيزات المرتفعة من جزىء ( 1-KIM) بين المرضى الذين سيصابون بسرطان الكلى فى غضون 5 سنوات.
وأظهرت النتائج المتوصل إليها فاعلية الاختبار الجديد فى الكشف المبكر عن فرص الإصابة بين المشاركين فى الدراسة.
وقالت الدكتورة فينكاتا سابيسيتى، أستاذ أمراض الكلى فى جامعة بريجهام، "إن الكشف المبكر عن سرطان الكلى يمكن أن ينقذ الحياة، مضيفة "يمكننا علاج سرطان الكلى عند اكتشافه فى مراحله المبكرة، حيث ترتفع معدلات الوفيات بين مرضى سرطان الكلى بمعدلات كبيرة"، وأكدت أن النتائج تشير إلى أنه مع مزيد من التحسينات يمكن تحديد جزىء (1-KIM) بين المرضى لمضاعفة فرص الشفاء.
GMT 00:21 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبراضرار الافراط في تناول البصل منها زيادة النزيف
GMT 00:20 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرحالات يجب على البنت فيها زيارة طبيب النساء والتوليد
GMT 00:18 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرتعرفى على طرق العناية بجرح الولادة القيصرية
GMT 00:14 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرحشوات الأسنان الكثيرة تتلف الدماغ والقلب والكليتين
GMT 00:14 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبرتكميم المعدة تنقص وزنك لكن خلى بالك من أكلك
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
أرسل تعليقك