علاج الصداع النصفى بفيتامين ب والزيوت الطبيعية



يعتبر الصداع النصفى من المشاكل الصحية المزعجة والتى تسبب ألما شديدا فى الرأس ودوخة وزغللة قد يكون ذلك بسبب الاصابة ببعض الامراض أو التعرض لضغط نفسى وإرهاق.



ووفقا لما ذكره موقع webmd فإن علاج الصداع النصفى هو:

علاج الصداع النصفى

1:بعض الأدوية المسكنة تساعد على علاج الصداع النصفى ولكن تحت اشراف الطبيب حتى لا تسبب مشاكل صحية فى الجسم.

2:الاكثار من تناول فيتامين سى أو الأطعمة التى تحتوى عليه مثل الطماطم والموز والجوز، حيث إنها تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى والحد من أعراض الصداع النصفى.

3:الاكثار من تناول الزنجبيل، فيحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على علاج الصداع النصفى.

4:الابتعاد عن المأكولات التى تزيد من أعراض الصداع النصفى ومنها منتجات الالبان.

5:زيت الريحان واللافندر من أبرز أنواع الزيوت الطبيعية التى تساعد على التخلص من الصداع، سواء عن طريق استنشاقه او تدليك المنطقة المصابة بالزيت حيث انهم يحتويان على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تحد من الألم وتعالج الصداع.

6:يعتبر زيت النعناع من أبرز الزيوت التى تساعد على الاسترخاء والهدوء ، كما إنها تزيل التوتر النفسى والضغط العصبى وذلك عن طريق تدليك منطقة الرأس به أو استنشاقه.

وهناك أسباب عديدة للإصابة بالصداع النصفى، وهى:

أسباب الصداع النصفى



1:الاكثار من تناول المشروبات الكحولية والكافيين، تعمل على زيادة الصداع النصفى والألم.

2:الافراط من تناول الأطعمة المالحة قد تزيد من خطر الاصابة بالصداع النصفى.

3:تجنب المواد الحافظة والمحليات حيث انها تسبب صداع ودوخة.

4: التحفيز الحسى، فقد تؤدي الأضواء الساطعة أو الضوضاء العالية أو الروائح القوية إلى حدوث صداع نصفي.

5: التغيرات الهرمونية وخصوصا عند النساء فى فترة انقطاع الطمث أو الحمل تسبب الصداع النصفى.

6:الاثار الجانبية لبعض الادوية وخصوصا الادوية الخاصة بالهرمونات تزيد من فرص الاصابة بالصداع النصفى.

7:الضغط النصفى والبدنى يزيد من الشعور الدائم بالصداع النصفى.

8: عدم الحصول على قسط كافى من النوم.