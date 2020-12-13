الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم، عن بدء عملية توزيع لقاحات كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأوضح الجنرال جوستاف بيرنا، في مؤتمر صحفي، أنه سيُوفر 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن توفير اللقاح هو العملية الأهم لبداية نهاية الفيروس. وأبان أن خطة التلقيح تشمل كل الشعب الأمريكي، وإيصال اللقاح للجميع، مفيداً أن عملية التوزيع قد بدأت بالفعل، حيث ستُوزع اللقاحات بشكل متساو على كل الولايات. ولفت الجنرال بيرنا، النظر إلى أن عملية توزيع الشحنة الأولى من لقاحات كورونا ستنتهي الأربعاء القادم ثم تبدأ الشحنة الثانية، مفيداً أن هناك نحو مئة ألف أمريكي شاركوا حتى الآن في التجارب السريرية على اللقاحات. وأكد أنه في كل أسبوع سيكون هناك علمية جديدة للتطعيم بلقاحات كورونا، مشيراً إلى أن اللقاح سيكون آمنا وسليما عند وصوله للجميع.

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