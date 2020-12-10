تقارير تؤكد الدول الغنية تخزن لقاحات كورونا وتترك العالم النامي وراءها

قالت هيئة مراقبة اللقاحات الدولية إن الدول الغنية اشترت ما يكفي من جرعات لقاح كورونا لتطعيم سكانها ثلاث مرات، لكن الدول النامية تتخلف عن الركب في السباق العالمي للحصول على اللقاح وذكر تحالف People's Vaccine Alliance، أنه في 67 دولة فقيرة يمكن لشخص واحد فقط من كل 10 أن يأمل في الحصول على لقاح بحلول نهاية العام المقبل.

ولكن في العالم المتقدم، حيث بدأ الاندفاع لتأمين إمدادات اللقاح منذ الأسابيع والأشهر الأولى للوباء، تم طلب فائض من اللقاحات. وهذه الدول التي تمثل 14٪ فقط من سكان العالم تمتلك أكثر من نصف اللقاحات وحثت هيئة الرقابة، شركات الأدوية على مشاركة التكنولوجيا والملكية الفكرية الخاصة بها مع منظمة الصحة العالمية، ودعت الحكومات إلى الالتزام بإرسال لقاحات إلى العالم النامي من أجل سد ثغرة التفاوت الاقتصادي بين الدول وقالت آنا ماريوت، مديرة السياسة الصحية في منظمة "أوكسفام": "لا ينبغي منع أي شخص من الحصول على لقاح بسبب البلد الذي يعيش فيه أو بسبب المبلغ المالي الذي يملكه".

المصدر: "CNN"