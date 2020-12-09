فرنسا تسجل 491 حالة وفاة و13713 اصابة جراء فيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم 13713 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية. واعلنت الوزارة في بيان لها ان الحصيلة الاجمالية للإصابات ارتفعت الى 2309621 اصابة، كما اوضح البيان ان السلطات الصحية سجلت 491 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات في فرنسا الى 56352 حالة.