وفاة ممثل أميركي شهير إثر إصابته بجلطة حادة في المستشفى

توفي الممثل الأميركي الشهير "لوك بيري" اليوم الاثنين، بعد دخوله المستشفى لمدة 5 أيام إثر إصابته بجلطة حادة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، نقل نجم مسلسل «بيفرلي هيلز 90210» من منزله في شيرمان أوكس إلى مستشفى في كاليفورنيا صباح الأربعاء، وبقي هناك حتى وفاته.

وكانت نجومية بيرى بزغت بعد ظهوره في أول 10 حلقات من مسلسل "soap Another World"، ووصل إلى قمة شهرته في تسعينيات القرن الماضي بعد دوره في المسلسل الأمريكي الشهير 90210 .

وأنجب الفنان الأميركي الذي كان يبلغ 52 عاما ابنًا يبلغ 21 عاما حاليًا وابنه تبلغ 18 عاما من زوجته السابقة راشيل ميني شارب.