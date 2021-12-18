غسان المشيني الفنان الأردني الكبير أعلن عن وفاته مساء اليوم بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها مجموعة من الأعمال الفنية المهمة والتي يتذكرها الجمهور الأردني والعربي والتي من أشهرها شخصية ماهر في مسلسل الكرتون "مازنجر".غسان المشيني، الفنان الأردني، توفي مساء اليوم عن عمر ناهز الـ69 عاما إثر إصابته بجلطة في القلب، وجاء خبر رحيل الفنان غسان المشيني صادما للعديد من محبيه وأصدقائه حيث تحولت وسائل التواصل الاجتماعي لسرادق عزاء للفنان الراحل وعبر العديد من محبيه عن حزنهم لرحيله حيث أن الفنان غسان المشيني لديه رصيد من الأعمال الفنية التي يتذكرها الجمهور بشكل كبير والتي يعد بعضها محفوظ في ذاكرتهم، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حتى الآن عن موعد جنازة وعزاء الفنان الأردني الراحل.