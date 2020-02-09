توافد النجوم على السجادة الحمراء لـ حفل الأوسكار 2020

توافد عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز النسخة الـ92 من الأوسكار oscars 2020، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معًا وبمفردهم.

وكان من أبرز الحضور حتى الآن، الإعلامية ريا أبي راشد، التي شاركت جمهورها بصور وفيديوهات لها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، والمغنية الفرنسية Zazie، وبطلا فيلم "1917" جورج ماكاي ودين-تشارلز تشابمان، والممثل الأمريكي جون تشو وأخرين.

ومن المقرر أن يشهد الحفل السنوي تواجد عدد كبير من نجوم هوليوود، وسيعرض على قناة ABC الأميركية وقنوات شبكة OSN عربياً.

ومن أبرز النجوم الذين سيقدمون فقرات الحفل المغنية إيلي بيليش وإلتون جون بالإضافة إلى النجمة الإسبانية بينلوب كروز والمذيع جيمس كوردن وديان كياتون وشيا لابوف وكيانو ريفز وستيف مارتن وغيرهم.