انفجار بيروت يخرج ماجدة الرومي عن صمتها وتؤكّد أنها مؤامرة سياسية كبرى

خرجت الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، عن صمتها إزاء الوضع الصعب الذي يشهده لبنان حاليًا من دمار إثر انفجار مرفأ بيروت الذي شهدته العاصمة يوم الثلاثاء، موضحة أنها لم تكن في منزلها لحظة وقوع الانفجار، ووصفت ما حدث بالمؤامرة السياسية الكبرى التي تتبناها عدة دول تحارب في لبنان بالوكالة وقالت ماجدة الرومي، في تصريحات متلفزة إنها عاشت الكثير من المآسي في لبنان وعاشت حرب لبنان غير أنها لم تر مثل ذاك المشهد المرعب من قبل، واصفة إياه بالرهيب، وثمّنت "الرومي" للشعب اللبناني قدرته على العبور من جراحه التي يعانيها، معربة عن تقديرها لمشاهد تضامن الشعب اللبناني في نقل الجرحى والمساعدة في إخراجهم من تحت الأنقاض.

ووصفت ماجدة الرومي ما يحدث في لبنان بأنه مخطط ومدبر، وأن الهدف من ورائه هو إنهاء لبنان تماما، متابعة: "لدي خوف شديد على العالم العربي كله"، مشيرة إلى أن الشعب اللبناني يتعرض لجريمة، وأن قولها إن ما حدث من انفجار يعد "مؤامرة" ما هو إلا انطباعا شخصيا منها عن الحادث واستطردت ماجدة الرومي قائلة: "لا أميل لتفسير الانفجار بسبب وجود مواد شديدة الانفجار في المرفأ لأن لبنان منذ زمن كبير وهو يتعرض لعملية تفتيت بسلسلة من الإجرام الموجه ضد شعبه بالدرجة الأولى وضد أرضه وخيراته وانفجار المرفأ حلقة من الحلقات المدبرة"، داعية إلى وقفة تضامن ووحدة عربية من جميع دول الخليج والدول العربية انطلاقًا من أن الاتحاد قوة والتفرقة ضعف.

ووجهت ماجدة الرومي رسالة لكل الزعماء العرب فقالت: "بكل إنسانية ووجع قلب لبناني، بوحدتنا هنقدر نرد هذه الهجمة الشرسة عن العالم العربي، ولبنان شعب متمرس بالحروب والظروف الصعبة وهنعرف ازاي نقف على أرجلنا ونلملم جراحنا ونستمر، وأقدر كل دولة عربية ياللي بتحط ايديها معانا لأن لبنان مستهدفة واحنا بنحبهم وشعب لبنان متضامنين مع بعضهم عشان نعمل نهار يجيب بكرة أحسن" وأردفت الفنانة اللبنانية قائلة أن بيروت ذُبحت، فقالت: "بوجه نداء إنساني باسم الإنسانية لكل إنسان قادر أو مش قادر يصليلنا أحنا بحاجة لهذه الوقفة التضامنية مع بيروت المنكوبة بيروت امبارح اتدبحت وشعبها الشهيد اتدبح واحنا قادرين نطلع من هذه الحادثة لأنها طبيعة شعب وهذا الشعب".

وبيّنت بصوتها الحزين الذي كان أشبه بالبكاء أن هناك العديد من الخونة بالداخل في لبنان، معقبة: "لا يوجد دولة قوية دون جيش قوي، والآن عمحس بلدنا بينسرق منا.. كنا دائمًا نلاقي دواء لجراحنا.. بقالنا فترة مش عارفين نصير أقوى.. ومش عارفين نتعامل مع هذا الوجع الذي لا نعرف متى سينتهي.. لبنان في حالة تخبط شديدة.. ويكفينا حالة التوتر التي عشناها.. والثورة ستولد من رحم الأحزان" يُذكر أن انفجار بيروت الضخم وقع في مستودع على بعد بضعة كيلومترات في ميناء بيروت، يوم الثلاثاء، وقالت الإحصائيات حتى الآن إن عدد القتلى تجاوز 135 شخصًا كما تخطى عدد الإصابات 5000، بينما توجد قرابة 300 ألف أسرة مشردة.