رزان مغربي تطرح أغنية جديدة في عيد الحب

تستعد الفنانة و المطربة اللبنانية رزان مغربى لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كلبيب وذلك لطرحها في عيد الحب المقبل خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، والأغنية من كلمات أحمد يوسف، وألحان وتوزيع أحمد عاطف.

وقد كانت آخر أعمال رزان مغربي مسلسل "رسايل" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، وتشارك فى بطولته مى عز الدين، وخالد سليم، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبد الغنى، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحسن منصور، وأحمد حاتم، والعديد من الوجوه الجديدة.