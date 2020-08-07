فاروق فلوكس يجري لعملية جراحية عقب تعرضه لوعكة صحية

تعرض الفنان المصري فاروق فلوكس لوعكة صحية خضع على إثرها لعملية جراحية، ونقل لأحد المستشفيات وسط القاهرة، وطلب ابنه أحمد من جماهيره ومتابعيه الدعاء له بالسلامة والعافية.وشارك الفنان الشاب أحمد فلوكس، نجل فاروق، الجمعة، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستغرام، صورة لوالده وعلق عليها قائلا: "الحمد لله.. تقوم تخرجلنا بألف سلامة يا ضهري.. ربنا يحفظك ويخليك لينا".

وحظي منشور فلوكس الابن على تفاعل واسع بين المتابعين الذين تنموا لوالده الشفاء العاجل وجاءت التعليقات "ألف حمد الله على سلامة الوالد يا أحمد.. ألف سلامة عليك يافنان ياكبير.. ربنا يقومك بالسلامة فاروق فلوكس فنان جميل.. صاحب الأدوار المحترمة والقليلة لكن خالدة، وربنا يطمنك عليه".وفاروق فلوكس بدأ مشواره الفني عام 1967 ولكنه لم يدرس التمثيل فهو حاصل على بكالوريس هندسة وبدأ المشوار من خلال الانضمام لفرقة الفنانين المتحدين.

ومن أشهر أفلام الفنان فاروق فلوكس الراقصة والسياسي، ومن أشهر المسلسلات التي شارك ببطولتها "رافت الهجان" و"دموع في عيون واقحة" كما شارك بمسرحية الواد سيد الشغال وفوازير عمو فؤاد.وكان الفنان فاروق فوكس قد قال مؤخرا إن الكثير من الفنانين الذين كبروا في السن أصبحوا قليلي الظهور في الدراما، وهذه هي سنّة التطور، موضحا أن الكثير من الفنانين الكبار في قديم الزمان مثل الفنان يوسف وهبي اشتكى أيضا من قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليه عندما كبر في السن.

وأضاف فاروق فلوكس، فى تصريحات تلفزيونية أن قلة الأعمال المعروضة على الفنانين كبار السن هو أمر قديم، فالفنان فؤاد المهندس أيضا اشتكى عندما كبر في السن من قلة الأعمال المعروضة عليه.وأوضح فاروق أن "الفنانين الكبار في الخارج يعانون أيضا كثيرا من قلة الأعمال، ولكن في الخارج لهم نظام معين في الدراما، ونحن في مصر لنا نظام معين"، متابعا: "اشتغلت في الدراما من 60 عاما ولم أعمل في أي عمل فني منذ 3 سنوات، والتمثيل فن ولكن الرزق بتاع ربنا".