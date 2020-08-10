عرض حقيبة وزارة الإعلام في لبنان على الفنان رامي عياش

عرضت الحكومة اللبنانية حقيبة وزارة الإعلام على الفنان رامي عياش والإعلامية منى أبو حمزة، وذلك بعد استقالة الوزيرة منال عبد الصمد، الأحد، في ظل أزمة تعصف بالبلاد وسط تداعيات الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

وكتبت الإعلامية منى أبو حمزة عبر صفحتها الخاصة على تويتر:"موضوع الوزارة غير وارد. مكاني بين الناس. ياسمين ليست بأغلى من ألكسندرا وسحر. وأيمن وإياد ليسوا بأغلى من جو وعلي. بحبكم كلكم يعني كلكم ".

كما أكد البوب ستار ‏ رامي "أنا لست بديلا عن أي وزير،، ورفضت ذلك سابقا والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس،، اليوم بدل انقاذ الناس وايقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة".

واللافت، أن ردة فعل البوب ستار رامي عياش والاعلاميّة منى حمزة وجدت الكثير من التأييد والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ أكد الجميع أنهما تصرفا بحكمة وفضلا مصلحة البلد على مصالحهما الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد إعلان وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد استقالتها من الحكومة، قدم وزير البيئة دميانوس قطار استقالته في وقت يتجه وزير الاقتصاد راوول نعمة للاستقالة أيضا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وفي أول تعليق له، قال قطار: "رفاق ولادي ماتوا".

وأفادت وسائل إعلام محلية عن محاولة رئيس الحكومة حسان دياب دعوة الوزراء إلى التريث في استقالاتهم. وفي حال استقال ثمانية وزراء من أصل 20 يشكلون مجلس الوزراء، فتعتبر الحكومة بحكم المستقيلة. وقال مصدر حكومي إن دياب اجتمع مع عدد من الوزراء، بينهم وزيرا الاقتصاد والدفاع.

في سياق ذلك كان الفنان رامي عياش قد طمأن قراء ومتابعي موقع فوشيا، على صحة زوجته مصممة الأزياء وعضو اللجنة الاستشارية العليا في موقع فوشيا، بعد تعرضها لجروح إثر إصابتها بانفجار مرفأ بيروت.

وأعرب البوب ستار في مكالمة مع ناشر الموقع، الأستاذ تاج الدين عبدالحق، عن شكره لاهتمام "فوشيا" بمتابعة الحالة الصحية للسيدة داليدا.

وقال رامي:" نشكر فوشيا والحمدالله أن هذا القطوع قد مر بأقل خسارة ممكنة"، كما تمنى الفنان اللبناني الصحة والعافية لقراء "فوشيا" ومتابعيها.

وكان ناشر موقع فوشيا، الأستاذ تاج الدين عبدالحق، قد تواصل مع الفنان رامي عياش فور ورود أنباء عن إصابة زوجته السيدة داليدا عياش بجروح إثر الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، وقد تمنى الناشر للسيدة عياش الشفاء العاجل.

يذكر أن المصممة اللبنانية داليدا عياش، كانت على مقربة من الانفجار فور حدوثه؛ إذ تعرضت لجروح في يديها ورجليها كما أكدت مصادر.