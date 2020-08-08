طلال مارديني يرصد أسباب خلافه مع معتصم النهار وهيفاء وهبي

تحدث الفنان السوري طلال مارديني، عن الخلاف الذي حدث بينه وبين الممثل معتصم النهار، نتيجة عدم نشر الأخير بوستر مسلسل "أحلى الأيام" الذي قام مارديني بتأليفه وأعرب مارديني خلال ظهوره مساء أمس الخميس، مع الإعلامي اللبناني هشام حداد، عن استغرابه من هذا الأمر، بالرغم من أن هذا العمل يعتبر من الأعمال الجيدة والذي استطاع أن ينافس أعمالاً مهمة ويحقق جماهيرية عالية وأوضح طلال أنه هو من طلب من الشركة المنتجة أن يكون معتصم النهار ضمن طاقم العمل، موجهاً رسالة عتب إلى معتصم النهار ومؤكداً أنه كان يجب على معتصم أن يحترم العمل بشكل أكبر ويخلص له لأن هذا العمل هو الحجر الأساس من بداية مسيرته الفنية أما عن الخلاف الذي نشب بين مارديني والفنانة هيفا وهبي قبل عدة أشهر، قال مارديني إنه قام بالرد على وهبي لأنها قامت بالتحدث عن السوريين بشكل مسيء خلال حادثة سرقة منزل زميلتها الفنانة نانسي عجرم.

وأشار مارديني إلى أنه يعتبر نفسه مبتدئاً في عالم التمثيل حيث شبه نفسه بـ "الصوص" وأنه يحتاج إلى وقت طويل لكي يصبح "ديكاً"، بالرغم من عمله الفني منذ 12 عاما في مجال التمثيل، موضحا بأن الممثل لكي يستطيع الوصول إلى مكان عال في الدراما يحتاج للكثير من المثابرة والجهد والتعب المستمر، لكنه اعتبر نفسه ناجحاً في الكتابة والتأليف كما أشار مارديني إلى أن مهنة التأليف بالنسبة له تعتبر مهمة جداً، وله خصوصية في كتابة النصوص حيث يبدأ بكتابة الحلقة منذ منتصف الليل حتى ساعات الصبح الأولى، مبيناً بأنه يختار هذا التوقيت لأن لا أحد يستطيع أن يقوم بإزعاجه أو إلهائه عن الكتابة، بالإضافة إلى أن كتابة أي عمل تأخذ منه وقتاً طويلاً وفي بعض الأحيان يحتاج لسنوات.

وعن عمل "الأغوات" الذي يقوم بكتابته حالياً، أكد مارديني أن هذا العمل بدأ بتأليفه منذ ثلاث سنوات وما زال قيد التحضير، منوهاً بأنه حتى هذا اليوم لم يكتب إلا 9 حلقات، مشيراً إلى أن مسلسل "خاتون" قد أخذ منه خمس سنوات لكي يكون جاهزاً للعرض من دون حذف أي مشهد وبالحديث عن رأيه بالتعاون مع الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في الأعمال الدرامية، أشار مارديني إلى أنه تم التواصل معها وقام بعرض عمل درامي عليها لكي تشاركه في البطولة وقد رحبت الأخيرة بالفكرة لكن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد لم يكتمل التعاون وعن سؤاله إذا كان يفضل العمل مع سيرين عبد النور أم نادين نسيب نجيم، أكد طلال على أن نادين نسيب نجيم ممثلة مهمة جداً لكنه يختار سيرين عبد النور.

وأشار طلال إلى أن الممثل باسل خياط يعتبر من أهم النجوم الشباب في الدراما السورية، أما الممثلة دانا مارديني تعتبر من أهم الممثلات الشابات، كما أوضح بأن الفنانتين سلافة معمار وكاريس بشار هما أهم نجوم الدراما السورية وحول المواقف الطريفة التي جمعته مع الفنانين خلال مسيرته الفنية، أوضح بأن الفنان رشيد عساف وخلال تصوير مسلسل "رجال العز" قام بضربه على وجهه مما أدى إلى حدوث ثقب في أذنه، كما أشار بأنه على خلاف بسيط مع الفنان سلوم حداد بسبب لعبة ورق لكن سرعان ما زال هذا الخلاف وعادت المياه إلى مجاريها.