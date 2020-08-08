نجوم تركيا يصلّون لأجل بيروت ويتعاطفون مع الشّعب اللبناني

أوجد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، موجة كبيرة من التعاطف والتضامن مع الشعب اللبناني، لم تقتصر على الشعوب العربية، بل تعدتها إلى كل شعوب العالم الذين أعلنوا الصلاة والدعاء لأجل بيروت كذلك، عبّر عدد كبير من نجوم تركيا الذين يحظون بشعبية واسعة على مستوى الوطن العربي، عن تضامنهم مع لبنان، خاصة أن 137 شخصا فقدوا حياتهم جراء الانفجار، فيما جرح أكثر من 5 آلاف شخص، وفق آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة صباح الخميس الممثلة مريم أوزرلي التي سبق أن زارت بيروت وتم تكريمها في مهرجان "بياف"، نشرت عبر حسابها في إنستغرام علم لبنان وكتبت: "صلّوا من أجل بيروت، بيروت الحبيبة والعائلات الحبيبة والأصدقاء أنتم في صلاتي".

باريش أرودتش أيضا الذي زار بيروت وتم تكريمه فيها كتب عبر خاصية الستوري في حسابه عبر "إنستغرام"، طالبا الصلاة من أجل بيروت وعبّر بطل مسلسل "قيامة أرطغرل" إنجين آلتان دوزياتان عن تعاطفه مع بيروت، وطلب الصلاة لأجل لبنان أما الممثلة بيرجي أكالاي، فعبّرت عن صدمتها إزاء ما أصاب بيروت وقالت في حسابها عبر "تويتر": "أنا عاجزة عن الكلام، ما حصل أمر مرعب ومحزن للغاية... ليحفظكم الله جميعا. وطالبت أيضا بالصلاة من أجل بيروت.

ونشر الممثل جان يمان العلم اللبناني وكتب: "بيروت... لبنان"، فيما نشرت زميلته ديميت أوزدمير صورة الانفجار عبر خاصية "الستوري" في حسابها عبر "إنستغرام" ووضعت قلبا يشار إلى أن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن أكثر من 100 شخص مفقودين بعد الانفجار الضخم الذي دمر مرفأ العاصمة، فيما تعيش البلاد منذ يوم أمس الأربعاء حالة حداد رسمي لمدة ثلاثة أيام وقال مسؤولون إن تحقيقا بدأ لمعرفة السبب الذي أدى إلى حدوث الانفجار. وقال مجلس الدفاع اللبناني الأعلى إن المسؤولين عنه سيواجهون "أقسى عقوبة" محتملة. وأضاف المسؤولون أن نترات الأمونيا، التي سببت الانفجار كانت مخزنة في مستودع، بعد تفريغها من سفينة احتجزت في المرفأ في عام 2013.