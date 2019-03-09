رانيا يوسف تظهر بـ هوت شورت جديد بعد أزمة البطانة

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر، ظهرت فيها مرتدية هوت شورت داخل أحد المطاعم، وعلقت عليها، قائلة: «تعلم أن تستمتع بكل دقيقة من حياتك».

ظهور رانيا يوسف بـ الهوت شورت عبر حسابها على تويتر، يأتي بعد إثارتها للجدل مرتين بسبب ملابسها، الأخيرة كانت خلال حفل توزيع جوائز دير جيست في ديسمبر 2018، حينما ارتدت فستان أصفر مفتوح من الجانبين، وتحته هوت شورت أصفر.

أما المرة الأولى التي أثارت فيها رانيا يوسف الجدل بملابسها، كان خلال حضورها الحفل الختامي لمهرجان القاهرة العام الماضي، حينما ارتدت فستان أسود شفاف كشف عن ساقيها بالكامل، ما جعل البعض يهاجمها ويلاحقها قضائيًا، لكنها بررت ذلك في تصريح متلفز، قائلة إن بطانة الفستان قد سقطت منها أثناء الحفل، ولم تدري ذلك إلا بعد أن تم تصويرها.