حقيقة وفاة إليسا في حادث انفجار بيروت

تداوَل رواد التواصل الاجتماعي لقطات من منزل الفنانة اللبنانية إليسا، وذلك عقب انهيار أجزاء من منزلها جراء الانفجار.

وانتشرت شائعات حول إصابة الفنانة إليسا بل وزعم البعض أنها قُتلت جراء الانفجار، إلا أن مصادر مقربة من الفنانة إليسا نفت تلك الشائعات، مؤكدة أن إليسا لم تكن بمنزلها.

وفي أول تعليق لها، علقت المطربة اللبنانية إليسا على تعرض منزلها لأضرار جراء الانفجار الذي وقع، الثلاثاء، في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت إليسا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الثلاثاء: «قلبي محروق على بلدي».

وتعرض منزل المطربة اللبنانية إليسا لأضرار جراء انفجار عنبر مفرقعات في ميناء بيروت.وقالت إليسا عبر «تويتر»: «محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمد لله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب! بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم الله يحمي لبنان».