أول تعليق من الفنان تامر حسني بعد إعلان خبر انفصاله عن زوجته

نشر الفنان تامر حسني، مقطع من أغنيته الجديدة "كرهتني في الحب"، بعد إعلان زوجته بسمة بوسيل انفصالهما منذ فترة واستعدادهما للطلاق، عبر خاصية "أستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق "تامر" على مقطع "كرهتني في الحب"، قائلا: "ألف سلامة طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات"، والتي تأتى ضمن كلمات الأغنية.

يتضمن مقطع الفيديو، الذي نشره على "فيس بوك": "قدمتلك السبت وعمري ما شوفت الحد ولا الاتنين.. هتعب نفسي معاك ليه يعني.. ما أشوف بقى نفسي وأعيشلي يومين.. آه ألف سلامة طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات.. خدت كتير من عمري ووقتي.. يلا كفاية بقى وألوهات".

بمجرد نشره "كرهتيني في الحب"، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات: "واضح أوي إنك بتقولها لبسمة مراتك"، و"إزاي كرهت الحب بعد القصة اللي بينكم"، و"أنتم بقالكم كام يوم بتظهروا مع بعض، واحتفلتوا بعيد ميلادكم، وكنت في منتهى الرومانسية، إيه وصلكم لكرهتيني في الحب".

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباتهم وصورم معهن، قائلة: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر "أستوري" على "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

وحذفت الفنانة المغربية بوسيل منشور انفصالها عن الفنان تامر حسني، في ظل احتفاظها بصورها التي تجمعها به، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

25 أغسطس الماضي، كان تاريخ آخر مقطع فيديو يجمع الثنائي سويا، خلال غنائهما أغنية "بيلا تشاو"، وإعلانها طرحها بتوزيع جديد عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وظهرت "بسمة" في ذلك الحفل، بأزياء كاجوال تتضمن "توب وان شولدرز" بنفسجي، وبنطلون جينز فاتح، مع تسريحة شعر انسيابية، فيما أطل زوجها بتيشرت أبيض وبنطلون قاتم اللون، بدا عليهما الانسجام والحب.

وتحتفظ "بسمة" بالعديد من المواد المصورة، المرفقة برسائل رومانسية، من بينها تهنئتها له بعيد ميلاده قائلة: "كل سنة وإنت حبيبي"، فضلا عن دعمها له في جميع حفلاته الفنية، من بينها حفلة في مايو الماضي عند سفح الأهرامات، حيث قالت حينها: "والله من قلبي فخورة بيك يا حبيبي، وفخورة بشرف المكان اللي إنت غنيت فيه النهاردة، الحمد لله حلم من أهم أحلامك أتحققت وغنيت في أعظم مكان، المكان اللي طول عمرك كنت بتحلم تغني فيه، والناس كلها تسمعك، مبروك يا حبيبي".