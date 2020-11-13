أول تعليق من الفنان تامر حسني بعد إعلان خبر انفصاله عن زوجته
آخر تحديث GMT22:36:35
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » فن عاجل

أول تعليق من الفنان تامر حسني بعد إعلان خبر انفصاله عن زوجته

العرب اليوم -

العرب اليوم - أول تعليق من الفنان تامر حسني بعد إعلان خبر انفصاله عن زوجته

القاهرة_ العرب اليوم

نشر الفنان تامر حسني، مقطع من أغنيته الجديدة "كرهتني في الحب"، بعد إعلان زوجته بسمة بوسيل انفصالهما منذ فترة واستعدادهما للطلاق، عبر خاصية "أستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق "تامر" على مقطع "كرهتني في الحب"، قائلا: "ألف سلامة طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات"، والتي تأتى ضمن كلمات الأغنية.

يتضمن مقطع الفيديو، الذي نشره على "فيس بوك": "قدمتلك السبت وعمري ما شوفت الحد ولا الاتنين.. هتعب نفسي معاك ليه يعني.. ما أشوف بقى نفسي وأعيشلي يومين.. آه ألف سلامة طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات.. خدت كتير من عمري ووقتي.. يلا كفاية بقى وألوهات".

بمجرد نشره "كرهتيني في الحب"، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات: "واضح أوي إنك بتقولها لبسمة مراتك"، و"إزاي كرهت الحب بعد القصة اللي بينكم"، و"أنتم بقالكم كام يوم بتظهروا مع بعض، واحتفلتوا بعيد ميلادكم، وكنت في منتهى الرومانسية، إيه وصلكم لكرهتيني في الحب".

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباتهم وصورم معهن، قائلة: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر "أستوري" على "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

وحذفت الفنانة المغربية بوسيل منشور انفصالها عن الفنان تامر حسني، في ظل احتفاظها بصورها التي تجمعها به، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

25 أغسطس الماضي، كان تاريخ آخر مقطع فيديو يجمع الثنائي سويا، خلال غنائهما أغنية "بيلا تشاو"، وإعلانها طرحها بتوزيع جديد عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وظهرت "بسمة" في ذلك الحفل، بأزياء كاجوال تتضمن "توب وان شولدرز" بنفسجي، وبنطلون جينز فاتح، مع تسريحة شعر انسيابية، فيما أطل زوجها بتيشرت أبيض وبنطلون قاتم اللون، بدا عليهما الانسجام والحب.

وتحتفظ "بسمة" بالعديد من المواد المصورة، المرفقة برسائل رومانسية، من بينها تهنئتها له بعيد ميلاده قائلة: "كل سنة وإنت حبيبي"، فضلا عن دعمها له في جميع حفلاته الفنية، من بينها حفلة في مايو الماضي عند سفح الأهرامات، حيث قالت حينها: "والله من قلبي فخورة بيك يا حبيبي، وفخورة بشرف المكان اللي إنت غنيت فيه النهاردة، الحمد لله حلم من أهم أحلامك أتحققت وغنيت في أعظم مكان، المكان اللي طول عمرك كنت بتحلم تغني فيه، والناس كلها تسمعك، مبروك يا حبيبي".

فن عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أول تعليق من الفنان تامر حسني بعد إعلان خبر انفصاله عن زوجته أول تعليق من الفنان تامر حسني بعد إعلان خبر انفصاله عن زوجته



أخبار ذات صلة

GMT 19:29 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني
العرب اليوم - بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني

GMT 20:28 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

الفنانة درة مهددة بالسجن بعد تحريم تعدد الزوجات في تونس
العرب اليوم - الفنانة درة مهددة بالسجن بعد تحريم تعدد الزوجات في تونس

GMT 21:17 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلالة جريئة لـ سميرة سعيد بفستان حمالات وشعر كيرلي
العرب اليوم - إطلالة جريئة لـ سميرة سعيد بفستان حمالات وشعر كيرلي

GMT 13:01 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند عن عمر يناهز الـ 90 عاما
العرب اليوم - وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند عن عمر يناهز الـ 90 عاما

GMT 21:07 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

ياسمين عبد العزيز تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف
العرب اليوم - ياسمين عبد العزيز تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اعتمدت حذاء الدانتيل بمقدمة مدببة وقلادة ذهبية

دوا ليبا تخطف الأنظار بقميص واسع وإكسسوارات أنيقة

القاهرة ـ العرب اليوم

تعرف المغنية الشهيرة دوا ليبا كيف تجذب انتباهنا، لقد صرفت المغنية البالغة من العمر 25 عاماً عن قلق متابعيها المتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال الظهور بملابس شرسة لظهورها في برنامج The Tonight Show مع جيمي فالون.يلهمنا لتغيير من ملابس النوم الخاصة بنا إلى آخرى أنيقة مريحة، وهذا ما قامت دوا ليبا في ظهورها الأخير بقميص واسع فضفاض مع اكسسوارات أنيقة تغير من بساطة الإطلالة لجعلها أنيقة. تفاصيل إطلالة دوا ليبا في The Tonight Show كان للورنزو بوسوكو، مصمم الأزياء المقيم في لندن، يد في إضفاء الحيوية على المجموعة الجذابة، وهي تتألف من فستان قميص وردي نيون وأقراط متناسقة مستوحاة من الستينيات، مقترنة بحذاء من الدانتيل بمقدمة مدببة وقلادة ذهبية انت مصففة الشعر آنا كوفون هي العقل المدبر وراء تسريحة ذيل الحصان الأنيقة المستوحاة من ريترو ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:58 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

استوحي أجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة من وحي نور الغندور
العرب اليوم - استوحي أجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة من وحي نور الغندور

GMT 03:04 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

كل ما تريدون معرفته عن السياحة في جزر فارو
العرب اليوم - كل ما تريدون معرفته عن السياحة في جزر فارو

GMT 04:06 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

مجموعة أفكار مفيدة في تنسيق ألوان غرف نوم بنات
العرب اليوم - مجموعة أفكار مفيدة في تنسيق ألوان غرف نوم بنات

GMT 12:08 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

تقرير تكشف أنّ إسرائيل خططت لاغتيال عرفات بتفجير ملعب كرة قدم في بيروت
العرب اليوم - تقرير تكشف أنّ إسرائيل خططت لاغتيال عرفات بتفجير ملعب كرة قدم في بيروت

GMT 00:21 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

أكد أنه لم يكن يعرف أنه أمام الكاميرا عندما وقعت الحادثة "النيويوركر" الأميركية تُقيل صحافيًا بارزًا كشف عن عضوه الذكري في اجتماع على "زوم"
العرب اليوم - أكد أنه لم يكن يعرف أنه أمام الكاميرا عندما وقعت الحادثة "النيويوركر" الأميركية تُقيل صحافيًا بارزًا كشف عن عضوه الذكري في اجتماع على "زوم"

GMT 13:32 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز اتجاهات الألوان اللافتة لأزياء ربيع وصيف 2021 تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز اتجاهات الألوان اللافتة لأزياء ربيع وصيف 2021 تعرّفي عليها

GMT 02:29 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أجمل الوجهات السياحية للعرسان في مالطا
العرب اليوم - تعرف على أجمل الوجهات السياحية للعرسان في مالطا

GMT 02:52 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار لتزيين حفل الزفاف باستخدام أحجار اللؤلؤ تعرفي عليها
العرب اليوم - أفكار لتزيين حفل الزفاف باستخدام أحجار اللؤلؤ تعرفي عليها

GMT 03:59 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

بايدن يُقدم التعازي لعائلات ضحايا تحطم مروحية حفظ السلام المصرية
العرب اليوم - بايدن يُقدم التعازي لعائلات ضحايا تحطم مروحية حفظ السلام المصرية

GMT 02:59 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

باسم يوسف يعود إلى الشاشة من جديد ببرنامج بعيد عن السياسة والسخرية
العرب اليوم - باسم يوسف يعود إلى الشاشة من جديد ببرنامج بعيد عن السياسة والسخرية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:10 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

"كورونا" يُزيد من فرص إعادة التمويل العقاري في السعودية
العرب اليوم - "كورونا" يُزيد من فرص إعادة التمويل العقاري في السعودية

GMT 21:27 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

شركة "مرسيدس" تطرح "إيه إم جي جي تي 4" كوبيه الجديدة كليًّا
العرب اليوم - شركة "مرسيدس" تطرح "إيه إم جي جي تي 4" كوبيه الجديدة كليًّا

GMT 03:24 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

10 وجهات سياحية في أغادير المغربية تستحق الزيارة في 2020
العرب اليوم - 10 وجهات سياحية في أغادير المغربية تستحق الزيارة في 2020

GMT 03:04 2020 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز المعالم السياحية في تونس موصى بزيارتها في 2020
العرب اليوم - أبرز المعالم السياحية في تونس موصى بزيارتها في 2020

GMT 02:35 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

"فورد" تُقرر إطلاق نسخة جديدة من سيارة "إيكوسبورت" بنظامي دفع أمامي ورباعي
العرب اليوم - "فورد" تُقرر إطلاق نسخة جديدة من سيارة "إيكوسبورت" بنظامي دفع أمامي ورباعي

GMT 19:00 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

فورد تتحضر لإطلاق نموذج رباعي الدفع من EcoSport الاقتصادية
العرب اليوم - فورد تتحضر لإطلاق نموذج رباعي الدفع من EcoSport الاقتصادية

GMT 02:28 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

محمية الزوراء الطبيعية أحد أفضل الأماكن السياحية في الإمارات
العرب اليوم - محمية الزوراء الطبيعية أحد أفضل الأماكن السياحية في الإمارات

GMT 19:55 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

Elantra الجديدة من هيونداي تصل أكبر الأسواق العالمية
العرب اليوم - Elantra الجديدة من هيونداي تصل أكبر الأسواق العالمية

GMT 19:17 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل الطرق لحماية سيارتك من السرقة بطريقة بسيطة
العرب اليوم - أفضل الطرق لحماية سيارتك من السرقة بطريقة بسيطة

GMT 19:42 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

مجموعة هيونداي موتور تكشف عن أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية
العرب اليوم - مجموعة هيونداي موتور تكشف عن أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية

GMT 02:35 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

شركة هواوي تبدأ العمل على تطبيقات بديلة للخاصة بـ "غوغل"
العرب اليوم - شركة هواوي تبدأ العمل على تطبيقات بديلة للخاصة بـ "غوغل"

GMT 12:22 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

وفد وزاري سعودي يزور العراق للقاء الكاظمي والحلبوسي
العرب اليوم - وفد وزاري سعودي يزور العراق للقاء الكاظمي والحلبوسي

GMT 15:33 2020 الأربعاء ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

كورسير تطلق فأرة لاسلكية جديدة لعشاق الألعاب
العرب اليوم - كورسير تطلق فأرة لاسلكية جديدة لعشاق الألعاب

GMT 19:20 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

شركة "تسلا" تعلن انها ستصدر سيارات موديل 3 المصنوعة في الصين إلى أوروبا
العرب اليوم - شركة "تسلا" تعلن انها ستصدر سيارات موديل 3 المصنوعة في الصين إلى أوروبا

GMT 19:55 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

سيارة عادية تسير على الطريق إلى طائرة تحلق في السماء
العرب اليوم - سيارة عادية تسير على الطريق إلى طائرة تحلق في السماء

GMT 19:22 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

"قاتلة Mazda 6" الجديدة من شيفروليه
العرب اليوم - "قاتلة Mazda 6" الجديدة من شيفروليه

GMT 19:38 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

Genesis تعلن رسميا عن سيارتها الفاخرة الجديدة
العرب اليوم - Genesis تعلن رسميا عن سيارتها الفاخرة الجديدة

GMT 19:29 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

أهم المزايا المهمة لقيادة السيارات الأوتوماتيك
العرب اليوم - أهم المزايا المهمة لقيادة السيارات الأوتوماتيك

GMT 05:58 2020 الثلاثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز النصائح للحفاظ على السيارة في فصل الشتاء تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز النصائح للحفاظ على السيارة في فصل الشتاء تعرّفي عليها

GMT 15:26 2020 الأربعاء ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

كمبيوتر ياباني فائق يظهر أن الرطوبة يمكن أن تحد من انتشار فيروس كورونا
العرب اليوم - كمبيوتر ياباني فائق يظهر أن الرطوبة يمكن أن تحد من انتشار فيروس كورونا

GMT 19:34 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف علي الفرق بين السيارات suv و cuv
العرب اليوم - تعرف علي الفرق بين السيارات suv و cuv

GMT 19:30 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

شركة "فولكسفاغن" تكشف عن الموديل الجديد من سيارتها Phideon
العرب اليوم - شركة "فولكسفاغن" تكشف عن الموديل الجديد من سيارتها Phideon

GMT 19:24 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

زيادة كبيرة في شعبية استعراض السيارات في واشنطن
العرب اليوم - زيادة كبيرة في شعبية استعراض السيارات في واشنطن

GMT 21:36 2020 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

ظاهرة فلكية يمكن رؤيتها بالعين المجردة في سماء المملكة والعالم العربي
العرب اليوم - ظاهرة فلكية يمكن رؤيتها بالعين المجردة في سماء المملكة والعالم العربي

GMT 23:59 2020 الأربعاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر

رائدا الفضاء الروسيان يخرجان إلى الفضاء المكشوف في 18 تشرين الثاني
العرب اليوم - رائدا الفضاء الروسيان يخرجان إلى الفضاء المكشوف في 18 تشرين الثاني

GMT 19:52 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

تنافس شيفروليه الأميركية بقوة في سوق سيارات "SUV" صغيرة الحجم
العرب اليوم - تنافس شيفروليه الأميركية بقوة في سوق سيارات "SUV" صغيرة الحجم

GMT 19:37 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

شركة هيونداي تكشف عن طرازات هيونداي النترا hundai elantra
العرب اليوم - شركة هيونداي تكشف عن طرازات هيونداي النترا hundai elantra

GMT 15:51 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

تعليق مجموعة من حسابات "فيسبوك" و"تويتر" بسبب الانتخابات الأميركية
العرب اليوم - تعليق مجموعة من حسابات "فيسبوك" و"تويتر" بسبب الانتخابات الأميركية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab